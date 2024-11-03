 عدوان إسرائيلي على جنوب دمشق

شنّ الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، عدواناً على عددٍ من المواقع المدنية، جنوبي العاصمة دمشق، وفق ما أكدت وكالة "سانا" .

وقال مصدر عسكري للوكالة إنّه "نحو الساعة الـ18:05، مساء اليوم، شنّ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفاً عدداً من المواقع المدنية جنوب دمشق"، مشيراً إلى أنّ العدوان أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية.

ودانت وزارة الخارجية هذا العدوان الإسرائيلي، مؤكدةً أنّه استهدف عدداً من المناطق وتسبّب بأضرارٍ مادية كبيرة.

وأشارت الوزارة إلى أن الممارسات العدوانية للكيان واستهدافه المستمر للمناطق المدنية هو نتيجة عدم القيام بأي تحرك جدي للَجمِه، مجددةً مطالبة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بـ"التحرك العاجل لاتخاذ إجراءات حازمة لوقف العدوان ومساءلة مرتكبيه".

وسمع انفجاران في العاصمة،وفق معلومات محلية تتحدث عن عدوان استهدف منطقة المزارع في محيط منطقة السيدة زينب.

وتحدثت المعلومات الأولية عن "أضرار مادية في إحدى المزارع القريبة من منطقة السيدة زينب، من جراء العدوان".

واستهدف عدوان إسرائيلي، في الـ31 من تشرين الأول/أكتوبر 2024، عدداً من الأبنية السكنية والمنطقة الصناعية في منطقة القصير في ريف حمص وسط سوريا.

وقبل ذلك، قال مصدر عسكري إنّ اعتداءً إسرائيلياً على دمشق، في الــ24 من تشرين الأول/أكتوبر 2024، أسفر عن استشهاد عسكري وإصابة سبعة آخرين بجروح، ووقوع أضرار مادية.

وحينها نفذ الاحتلال عدواناً، استهدف مبنى سكنياً في حي كفرسوسة.