فيدان:الرئيس الأسد غير مستعد للتوصل لاتفاق مع المعارضة السورية وتطبيع العلاقات مع أنقرة

قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان،الأحد 3/11/2024، إن الرئيس بشار الأسد لا يبدو مستعداً للتوصل إلى اتفاق مع المعارضة السورية أو لتطبيع العلاقات مع أنقرة.

وفي مقابلة مع صحيفة “حرييت” التركية، أوضح فيدان أن الحوار بين الحكومة السورية والمعارضة أمر ضروري، معبراً عن أمله في أن يتمكن الأسد من التوصل إلى اتفاق مع المعارضة، لكن يبدو أنه هو وشركاؤه غير جاهزين حتى الآن لإبرام اتفاق أو معالجة بعض القضايا العالقة مع أنقرة.

وأشار فيدان إلى أن تركيا تأمل في الوصول إلى صيغة سياسية يتفق عليها الطرفان، الحكومة والمعارضة السورية، في بيئة خالية من النزاعات بينهما.

وشدد أيضاً على أهمية أن يوفر الرئيس السوري بيئة مستقرة وآمنة للشعب السوري بالتعاون مع المعارضة، خصوصاً في ظل تكثيف الهجمات الإسرائيلية على سوريا مؤخراً.

وأضاف فيدان تحذيراً من أن “استغلال وحدات حماية الشعب الكردية والمجموعات الأخرى للوضع الفوضوي في البلاد قد يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار في سوريا”.

في سياق متصل، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى وجود إشارات جدية من كل من تركيا وسوريا على استعدادهما لاستئناف الحوار بهدف تطبيع العلاقات.

ومع ذلك، أكد لافروف أن العقبة الأساسية تكمن في وجود القوات التركية في شمال سوريا، حيث تطالب دمشق بسحب تلك القوات كشرط رئيسي لتطبيع العلاقات.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعرب في أكثر من مناسبة عن استعداده للقاء الرئيس الأسد.

وبعد لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة “بريكس” الأخيرة في مدينة قازان، كشف أردوغان عن طلبه دعم بوتين في دفع عملية تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، وكذلك إقناع الأسد بقبول دعوته للقاء.

سبوتنيك عربي