شخص يقدم على قتل زوجته وابنته الصغيرة وينتحر
أقدم شخص على قتل زوجته وابنته الصغيرة، ومن ثم أطلق النار على نفسه في قرية البارد بريف حماة، وفق ما ذكرته وزارة الداخلية عبر “فيسبوك”.
وقالت الوزارة إن “دوريات من شرطة ناحية أفاميا ومركز الأمن الجنائي في منطقة الغاب والأدلة الجنائية توجهت إلى المكان، حيث شوهد جثة شاب في العقد الثالث من العمر مهشمة الرأس نتيجة طلق ناري من الفم”.
وتابعت الوزارة أنه “كان بجانبه جثة زوجته متعرضة لعدة عيارات نارية في أنحاء الجسم وبجانبها طفلة بعمر السنتين مصابة بطلق ناري، وعلى الفور تم نقل الطفلة إلى مشفى السقيلبية وعند وصولها تبين أنها قد فارقت الحياة”.
وأوضحت الداخلية أنه “تم إجراء الكشف الطبي والقضائي على الجـثث، ومن خلال تدقيق وضع المتوفي تبين أنه من أرباب السوابق بجرائم القتل والاتجار بالأسلحة ومطلوب بموجب إذاعة بحث بجـ.رم شراء بندقية حربية وحكم قضائي بجرم تمويل أعمال إرهابية”.
وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه “بالتحقيق الأولي تبين أن سبب إقدامه على ذلك هو نتيجة خلافات عائلية، وتم نقل جثة المتوفيين إلى المشفى، ومازالت التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الجريمة”.
وكان ألقى قسم شرطة مدينة اللاذقية الشمالي القبض على شخص قتل حفيديه ضمن منزله بحي قنينص في اللاذقية إثر خلافات عائلية، الشهر الماضي، وقام بافتعال حريق المنزل لإخفاء جريمته وإسعاف نفسه إلى المشفى بعد تعرضه لحروق”، بحسب بيان لوزارة الداخلية.
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