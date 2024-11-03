النيجر توقع اتفاقاً مع روسيا من أجل شراء ثلاثة أقمار صناعية

أبرمت النيجر صفقة مع روسيا من أجل شراء 3 أقمار صناعية، سعياً منها للحفاظ على أمنها وأمن الدول المجاورة في ظل الهجمات المتكررة التي تتعرض لها البلاد.

ووافقت شركة "غلافكوسموس" الروسية على تأجير النيجر أقماراً صناعية مماثلة، ريثما تكون روسيا قد انتهت من عملية التصنيع التي قد تستغرق 4 سنوات.

وقال وزير الاتصالات النيجري، سيدي محمد راليو، إن "الاتفاق يشمل قمراً صناعياً للاتصالات وآخر للاستشعار من بعد وثالثاً للرادار"، موضحاً أن "تصنيعها في روسيا سيستغرق أربع سنوات".

من جهتها، ذكرت الإذاعة الرسمية في النيجر أن شركة "غلافكوسموس" وافقت في الأثناء على تأجير أقمار صناعية مماثلة، مؤكداً أن "هذا المشروع المهم للغاية يندرج في إطار سيادة بلداننا".

ونقلت وكالة الأنباء النيجرية عنه قوله "في نهاية هذا المشروع، ستكون الدول الثلاث قادرة على قيادة أقمار الاتصالات الخاصة بها بنفسها وإدارتها كما تريد".