عمليات المقاومة اللبنانية ليوم 3/11/2024

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، أصدرت المقاومة اللبنانية بتاريخ الأحد 03-11-2024، 28 بيانًا عسكريا حول عمليات التصدي لمحاولات تقدّم العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية والتصدي لمسيّرات وطائرات العدو الحربية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطناته في شمال وعمق فلسطين المحتلة، وفقًا للآتي:





1- الساعة 07:30 استهداف تجمع لقّوات جيش العدو الإسرائيلي في ‏مستعمرة زرعيت بصليةٍ صاروخية.‏



2- الساعة 07:30 استهداف ‏تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في ‏مستعمرة شوميرا بصليةٍ صاروخية.



3- الساعة 07:30 استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في ‏مستعمرة إيفن مناحم بصليةٍ صاروخية.



4- الساعة 08:00 استهداف ‏تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في ‏مستعمرة متسوفا بصليةٍ صاروخية.



5- الساعة 08:00 استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في ‏مستعمرة برعام بصليةٍ صاروخية.



6- الساعة 08:00 استهداف ‏تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في ‏مستعمرة شلومي بصليةٍ صاروخية.



7- الساعة 08:00 استهداف ‏تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في ‏مستعمرة روش هانيكرا بصليةٍ صاروخية.



8- الساعة 08:30 استهداف ‏تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في ‏مستعمرة كدمات تسفي بصليةٍ صاروخية.



9- الساعة 09:45 في إطار ‏سلسلة عمليّات خيبر، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، استهدفت المقاومة اللبنانية قاعدة "بيت ليد" التابعة لقيادة المنطقة الوسطى في جيش العدو الإسرائيلي (تحوي معسكرات تدريب تابعة للواء ناحال ولواء المظليين)، شرقي مدينة نتانيا المُحتلّة، بصلية من الصواريخ النوعيّة، وقد أصابت أهدفها بدقّة.



10- الساعة 10:00 استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في ‏مستعمرة شلومي للمرة الثانية بصليةٍ صاروخية كبيرة.



11- الساعة 10:00 استهداف ‏تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في ‏مستعمرة شامير بصليةٍ صاروخية كبيرة.



12- الساعة 11:00 في إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة اللبنانية لعددٍ من مستوطنات الشمال، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:00 من صباح يوم الأحد 3-11-2024‏، مستعمرة كتسرين بصلية صاروخية.



13- الساعة 11:10 استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة ساعر بصلية صاروخيّة.



14- الساعة 12:00 استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في خلة البردوشة قرب المنارة بصلية صاروخية.



15- الساعة 12:00 استهداف قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية ‏شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية.



16- الساعة 12:30 استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في موقع البغدادي بصلية صاروخية.



17- الساعة 12:40 استهداف تجمع لِقوات جيش العدو الإسرائيلي في المقرّ المُستحدث لقيادة اللواء الغربي في ثكنة يعرا بمُسيّرة إنقضاضيّة كبيرة وأصابت هدفها بدقّة.



18- الساعة 15:05 استهداف دبابة ميركافا عند بوابة المطلة بصاروخ موجّه ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.



19- الساعة 13:30 استهداف مستعمرة نطوفا نيمرا بصلية صاروخية.



20- الساعة 15:45 استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في مستعمرة المطلة بصلية صاروخية.



21- الساعة 15:55 استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في مستعمرة المطلة للمرة الثانية بصلية صاروخية.



22- الساعة 16:40 أثناء رصد مجموعة من قوات جيش العدو الإسرائيلي تحاول استحداث غرفة قيادة في مستوطنة المطلّة، ‏استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلاميّة بصاروخ موجّه أصاب هدفه بدقة، وأوقع من فيها بين قتيل وجريح.



23- الساعة 17:00 في إطار سلسلة عمليّات خيبر، ‏وبنداء "لبيك يا نصر الله"، استهدفت المُقاومة اللبنانية ، وللمرّة الأولى، قاعدة حيفا التقنيّة (وهي قاعدة تتبع لسلاح الجو الإسرائيلي، وتحوي كليّة تدريب لإعداد تقنيي سلاح الجو) في مدينة حيفا المُحتلّة، بصلية من الصواريخ النوعيّة.



24- الساعة 17:05 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقيّة لبلدة ميس الجبل بصلية صاروخيّة.



25- الساعة 17:10 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقيّة لبلدة ميس الجبل للمرة الثانية بصلية صاروخيّة.



26- الساعة 17:15 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقيّة لبلدة ميس الجبل للمرة الثالثة بصلية صاروخيّة.



27- الساعة 18:00 في إطار سلسلة عمليات خيبر، ‏وبنداء "لبيك يا نصر الله"، شنّت المُقاومة اللبنانية هجومًا جويًا بسربٍ من المُسيّرات الإنقضاضيّة على قاعدة "إلياكيم" (تحوي معسكرات تدريب تتبع لقيادة المنطقة الشماليّة في جيش العدو الإسرائيلي) جنوبي مدينة حيفا المُحتلّة، وأصابت أهدافها بدقّة.