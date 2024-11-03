المقاومة اللبنانية تدك مستوطنات الشمال

أعلنت المقاومة اللبنانية، تنفيذها عدة استهدافات لمستوطنات ومواقع للاحتلال شمالي فلسطين المحتلة، وذلك منتصف ليل الأحد - الاثنين.

وفي إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة اللبنانية لعددٍ من مستوطنات الشمال، استهدفت عند الساعة الـ12:05 من منتصف الليل مستوطنة "إييليت هشاحر" بصلية صاروخيّة.

وفي إطار تحذيراتها أيضاً، استهدفت المقاومة عند الساعة الـ12:07 من منتصف الليل مستوطنات "شاعل" و"حتسور" و"دلتون" بصلية صاروخيّة.

وفي نفس التوقيت، استهدفت المقاومة اللبنانية وحدة المراقبة الجويّة في قاعدة "ميرون" بصلية صاروخيّة.

وتأتي هذه العمليات دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعاً عن لبنان ‏وشعبه، بحسب ما تؤكد بيانات المقاومة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت بدوي صفارات الإنذار في محيط "ميرون" في الجليل الغربي.

كما دوت صفارات الإنذار في صفد ومحيطها.

وكانت المقاومة اللبنانية قد أعلنت، أمس الأحد، عن استهدافات مكثفة لأهداف إسرائيلية متعددة في عمليات نوعية ودقيقة، تضمنت استهداف مستوطنات وتجمعات لجنود وقواعد عسكرية.

وبالتزامن، نشر الإعلام الحربي في حزب الله مشاهد لمنشأة "عماد 5"، تحت عنوان "لن نترك الساح... لن نُسقِط السلاح".

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