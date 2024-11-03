نقطة الخلاف في إطلاق مفاوضات التسوية التركية السورية

أفاد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن كلاً من تركيا وسوريا يبديان اهتماماً جدياً باستئناف الحوار، مؤكداً أن روسيا ستبذل جهوداً كبيرة لدعم هذه المفاوضات.

وفي مقابلة مع صحيفة “حرييت” التركية، أوضح لافروف أن الخلافات بين دمشق وأنقرة في وقت سابق أدت إلى توقف عملية التفاوض. حيث تطالب الحكومة السورية بضرورة الانسحاب الفوري للوحدات العسكرية التركية من الأراضي السورية كشرط أساسي لاستئناف المحادثات. وفي المقابل، تعترف تركيا بسيادة سوريا ووحدة أراضيها، لكنها تقترح مناقشة مسألة انسحاب قواتها في مرحلة لاحقة.

وأشار لافروف إلى أن هناك إشارات جدية من كلا الجانبين بشأن استئناف الحوار، مما يجعل روسيا تعمل بنشاط على تسريع عملية استئناف المفاوضات.

وأكد الوزير أن تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا يعد خطوة هامة نحو تحقيق الاستقرار في سوريا وتعزيز الأمن في منطقة الشرق الأوسط. وأوضح أن روسيا تسعى باستمرار لتجاوز الخلافات بين الطرفين، مع التركيز على قضايا ذات أهمية مثل عودة اللاجئين السوريين، مكافحة الإرهاب، وضمان أمن الحدود.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن استعداده للقاء الرئيس السوري بشار الأسد، منتظراً الرد من دمشق.

روسيا اليوم