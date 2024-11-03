 المقاومة العراقية تهاجم هدفين حيويين للعدو الإسرائيلي

أعلنت المقاومة العراقية اليوم الأحد، أنها ضربت هدفين حيويين للعدو الإسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينية والسورية المحتلتين.

وقالت المقاومة العراقية في بيانٍ لها إنّها ضربت "هدفاً حيوياً في غور الأردن المحتل، بواسطة الطيران المسيّر".

وفي بيانٍ آخر، أعلنت المقاومة العراقية أنّها استهدفت "هدفاً حيوياً في الجولان السوري المحتل بواسطة الطيران المسيّر".

وأشارت المقاومة في بياناتها إلى أنّ عملياتها تأتي "استمراراً في نهج مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهل فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".

وأمس، ذكرت المقاومة العراقية أنّها هاجمت 4 أهداف حيوية في أم الرشراش "إيلات" المحتلة، بـ 4 عمليات منفصلة، بواسطة عدد من الطائرات المسيّرة.

يُشار إلى أنّ المقاومة العراقية تهاجم بشكلٍ مستمر ومتصاعد أهدافاً تابعة للاحتلال الإسرائيلي في فلسطين المحتلة والجولان السوري المحتل، بواسطة الصواريخ والطائرات المسيّرة، مساندةً لغزة ولبنان.