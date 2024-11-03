غزة: شهداء في جباليا وبيت لاهيا.. والعدو يواصل نسفه للمربعات السكنية

واصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، مستكملاً حرب الإبادة الجماعية، ومخططه لتهجير السكان وتدمير كلّ مقومات الحياة، وخلال الساعات الماضية نسف "جيش" الاحتلال عدداً من المباني السكنية في مخيم جباليا شمال القطاع.

ووارتفعت حصيلة استهداف منزل لعائلة النجار في جباليا إلى 4 شهداء و4 جرحى.

وارتقى 6 شهداء وأُصيب آخرون، من جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في مدينة بيت لاهيا.

وشهد الشمال أيضاً قصفاً مدفعياً إسرائيلياً متواصلاً منذ ساعات على مناطق واسعة هناك.

كما طال القصف المدفعي الإسرائيلي شرقي حي الزيتون جنوبي شرقي مدينة غزّة.

وفي الوسط، يواصل الاحتلال قصفه العنيف على مخيم النصيرات، حيث يقوم بعمليات تجريف واسعة.

أمّا في مدينة رفح جنوبي القطاع، فاستشهد شاب، وأُصيب آخران في قصف طائرة مسيرة إسرائيلية على شمالي شرقي المدينة.

يأتي ذلك فيما تواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة لليوم الـ394، براً وبحراً وجواً، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ما أسفر عن ارتقاء 43314 شهيداً، وإصابة 102019 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

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