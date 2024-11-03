عمليات المقاومة اللبنانية ليوم 2/11/20241

1- الساعة 02:30 في إطار ‏سلسلة عمليات خيبر وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الإسرائيلي ‌‏‌‏وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، قصفت المقاومة اللبنانية قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ‏ضواحي تل أبيب بصلية صاروخية نوعية.



2- الساعة 07:45 في إطار ‏سلسلة عمليّات خيبر، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، استهدفت المقاومة الإسلامية قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ‏ضواحي تل أبيب بمسيّرة انقضاضيّة وأصابت هدفها بدقّة.



3- الساعة 07:45 شن هجوم جوي بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على ‌‏قاعدة شراغا (المقر الإداري لقيادة لواء غولاني) شمالي مدينة عكا المحتلة وأصابت أهدافها ‏بدقة.



4- الساعة 08:00 في إطار ‏سلسلة عمليّات خيبر، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، شنّت المقاومة الإسلامية هجومًا جويًّا بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة على قاعدة ومطار رامات ديفيد أصابت أهدافها بدقة.



5- في إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية مستعمرة شاعل بصلية صاروخية.



6- في إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية مستعمرة دلتون بصلية صاروخية.



7- في إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية مستعمرة يسود هامعلاه بصلية صاروخية.



8- في إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية مستعمرة بار يوحاي (الصفصاف) بصلية صاروخية.



9- في إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية مستعمرة بيريا (شمال مدينة صفد) بصلية صاروخية.



10- الساعة 09:30 استهداف تجمّع الكريوت شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية.



11- الساعة 11:05 في إطار ‏سلسلة عمليات خيبر وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني ‌‏‌‏وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله". استهدفت المقاومة الإسلامية قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية ‏شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية نوعية.



12- الساعة 11:15 في إطار ‏سلسلة عمليات خيبر وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الإسرائيلي ‌‏‌‏وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، شنّت المقاومة الإسلامية هجومًا جويًا بسرب من المسيّرات الانقضاضية على قاعدة بلماخيم الجوية (تحتوي على مركز أبحاث عسكري ورادار لمنظومة حيتس) جنوب تل أبيب، وأصابت أهدافها بدقة.



13- الساعة 12:30 استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي شرقيّ بلدة مارون الراس بصلية صاروخية.



14- الساعة 12:30 استهداف ‏تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة المالكية بصلية صاروخية.



15- الساعة 12:30 استهداف ‏تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي شمالي مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية.



16- الساعة 12:30 استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة بار يوحاي (الصفصاف) بصلية صاروخية.



17- الساعة 12:45 استهداف قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية ‏شمال مدينة حيفا للمرة الثانية بصلية صاروخية.



18- الساعة 13:30 استهداف مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية.



19- الساعة 14:00 استهداف الفوج اللوجستي الإقليمي التابع لقيادة المنطقة الشمالية في جيش العدو الإسرائيلي في قاعدة "مسغاف" شمال شرق مدينة حيفا للمّرة الأولى بصلية صاروخيّة.



20- الساعة 14:00 استهداف شركة ألتا للصناعات العسكريّة شمال شرق مدينة حيفا بصلية صاروخيّة.



21- الساعة 14:30 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في "تلة الخزان" عند أطراف بلدة حولا بصلية صاروخية.



22- الساعة 15:30 أثناء رصد قوّة إسرائيلية مؤللة تحاول التقدم باتجاه بلدة حولا، استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية بصاروخين موجّهين أصابا جرافتين عسكريتين كانتا في مقدمة القوّة ممّا أدى إلى تدميرهما واحتراقهما، وقتل وجرح من فيهما، وإجبار القوة على الانسحاب.



23- الساعة 16:00 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في موقع جل الدير مقابل بلدة مارون الراس بصلية صاروخية.



24- الساعة 16:00 استهداف قاعدة سنط جين (قاعدة لوجستية تابعة ‏لقيادة المنطقة الشمالية) شمال مدينة عكا المحتلة بصلية صاروخية كبيرة.



25- الساعة 16:00 بعد انسحاب القوة المؤلّلة - التي تم استهدافها عند الساعة 03:30 من بعد ظهر يوم السبت 02-11-2024- باتجاه "تلة الخزان" عند أطراف بلدة حولا، استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:00 بثلاث صلياتٍ صاروخية، وحققوا فيها إصابات مباشرة.



26- الساعة 20:30 استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في مستعمرة أفيفيم بصلية صاروخية.‏