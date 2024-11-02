حول الانتخابات الأمريكية

مالم تحدث مفاجآت تراجيدية ترامب هو المرشح للفوز الا اذا أرغمته الدولة العميقة على قبول التزوير او الرحيل.

في نموذج سيلفر، تبلغ فرصة ترامب للفوز بالمجمع الانتخابي 54٪، وهو أعلى قليلاً من 53٪ يوم الاثنين. هناك فرصة 29٪ أن تفوز هاريس بالتصويت الشعبي لكنها تخسر المجمع الانتخابي. يعطي توقع FiveThirtyEight لترامب احتمال فوز بنسبة 51٪.

بدون حدث كبير، من غير المرجح أن يكون هناك تغيير كبير في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات، ولكن خطأ في الاستطلاعات حيث يتفوق أحد المرشحين على استطلاعات الرأي الخاصة بهم قد يحدث. يمنح نموذج سيلفر ترامب احتمالًا بنسبة 22٪ للفوز بالولايات السبع المتأرجحة وهاريس احتمالًا بنسبة 12.5٪.

إذا كانت استطلاعات الرأي الحالية صحيحة تمامًا، فإن ترامب سيفوز في المجمع الانتخابي بنسبة 281-257.

لا ​​يُنتخب الرئيس الأمريكي بالتصويت الشعبي الوطني، ولكن من خلال المجمع الانتخابي. ومقارنة بالتصويت الشعبي الوطني، فإن المجمع الانتخابي منحاز لترامب، حيث تحتاج هاريس إلى فوز بنقطتين على الأقل في التصويت الشعبي لتكون المرشحة المفضلة في المجمع الانتخابي في نموذج سيلفر.

في متوسطات سيلفر، يتقدم ترامب بفارق 0.6 نقطة في ولاية بنسلفانيا (19 صوتًا انتخابيًا)، ارتفاعًا من 0.3 يوم الاثنين. ويتقدم ترامب بفارق أكبر قليلاً من نقطة إلى نقطتين في نورث كارولينا (16) وجورجيا (16) وأريزونا (11). تتقدم هاريس بفارق ضئيل يبلغ 0.1 نقطة في نيفادا (ستة) ونقطة واحدة تقريبًا في ميشيغان (15) وويسكونسن (عشرة).

يدافع الديمقراطيون والمستقلون المتحالفون حاليًا عن 23 من أصل 33 مقعدًا عاديًا، بما في ذلك المقاعد في ثلاث ولايات فاز بها ترامب بسهولة في كل من عامي 2016 و2020: فيرجينيا الغربية ومونتانا وأوهايو.

تعتبر فيرجينيا الغربية مكسبًا جمهوريًا مؤكدًا بعد تقاعد السناتور المستقل جو مانشين في هذه الانتخابات. حقق الجمهوريون تقدمًا بمقدار 5.4 نقطة في مونتانا في مجموع استطلاعات FiveThirtyEight، بينما يتقدم الديمقراطيون بفارق 1.6 نقطة فقط في أوهايو. يتحدى الجمهوريون المستقل دان أوزبورن في نبراسكا، ويتخلف عن الجمهورية ديب فيشر بفارق 2.3 نقطة. لم يتنافس الديمقراطيون لتجنب تقسيم الأصوات. في ولاية ويسكونسن التي يسيطر عليها الديمقراطيون، يتقدم الديمقراطيون بفارق 2.1 نقطة، بينما يتقدم شاغلو المناصب الآخرون بثلاث نقاط على الأقل.

إذا فاز الجمهوريون بولايتي فرجينيا الغربية ومونتانا، لكنهم خسروا نبراسكا أمام أوزبورن، ولم تتغير أي مقاعد أخرى، فسيكون لدى الجمهوريين تقدم بنسبة 50-49 في مجلس الشيوخ. وإذا فازت هاريس بالرئاسة، فسيكون أوزبورن هو الصوت الحاسم حيث يمكن كسر التعادل في مجلس الشيوخ من قبل نائب الرئيس، الذي سيكون والز. هذا هو السيناريو الأكثر ترجيحا للديمقراطيين.

تعطي توقعات الكونجرس FiveThirtyEight للجمهوريين فرصة بنسبة 53٪ للاحتفاظ بالسيطرة على مجلس النواب، لذا فهي في الواقع متقاربة مثل الرئاسة. لكن الجمهوريين لديهم فرصة بنسبة 89٪ للسيطرة على مجلس الشيوخ.

الرئيس الشعبي هو السبب الرئيسي لتفوق ترامب.

وتشبه تصريحات بايدن يوم الثلاثاء، التي وصف فيها أنصار ترامب بـ "القمامة"، "سلة البائسين" كما كان لهيلاري كلينتون في الحملة الرئاسية لعام 2016. والتي خسرت بسببها. وهذا فإن تصريحات الرئيس بايدن اللاشعبية لن تُساعد هاريس.

الديموقراطيون يمثلون أبشع توجهات الدولة العميقة في المحافظة والعدوان.

على المستوى الداخلي ستتغير أمريكا بشكل جذري اذا ربح ترامب لانه مزود بما بين 12500-25000 موظف جدد سيحلون مكان الدولة العميقة لتغيير أمريكا وتوجهاتها الداخلية والخارجية

وسيكون ثورة في الحالتين.

في عهده سيتغير العالم، وستتوقف حروب للتفرغ للصراع مع الصين الذي سيخوضه اقتصادياً وليس عسكرياً. هذا لايعني انه الملاك الطاهر لكن عدوانيته ستكون في غير اتجاه المنطقة. وسيتم الانسحاب من سورية

اذا ربحت هاريس ستمتد الحرب في الشرق الأوسط لسنين والضربة الأوسع ستكون على ايران.

بكلمة. التوقع مفتوح بين الطرفين.

*الأرجح ظاهريا ترامب*.

بقوة الدولة العميقة هاريس.

انها انتخابات كسر عظم. ومصير امريكا والعالم تقف عليها

مع ذلك. لايجب الوثوق كثيرا باستطلاعات الرأي الامريكية

فنهالك رأي يقول بفوز هاريس، وبهامش كبير. لماذا؟ إلى حد كبير لأنه يعتقد أن "الاقتصاد لا يزال هو الذي يحدد الانتخابات، " - ولأنه يعتقد أن الناخبين الأميركيين يقدرون قوة الاقتصاد الأميركي أكثر مما تلتقطه استطلاعات الرأي الانتخابية. وقضية الإجهاض التي ساعدت الديمقراطيين على تجاوز التوقعات قبل عامين أصبحت اليوم أقوى، إن كان هناك أي شيء آخر).

يمكن حل اللغز حول عدم التوافق بين النتائج الاقتصادية القوية (نمو الأجور الحقيقية، وسوق العمل القوية، والطفرة الصناعية) والافتقار إلى الدعم للرئيس الحالي في استطلاعات الرأي الانتخابية بطريقتين: التشكيك في البيانات الاقتصادية أو نتائج استطلاعات الرأي الانتخابية. حاول معظم المراقبين إيجاد خطأ في فكرة أن الاقتصاد جيد. على سبيل المثال، من السهل الإشارة إلى أنه في حين تراجع التضخم، فإن الأسعار لا تزال أعلى بكثير مما كانت عليه قبل ارتفاعه؛ أو أن أسعار الفائدة المرتفعة تثقل كاهل احتمالات العديد من الأسر لشراء منزل. ولكن هناك عنصر من الهندسة العكسية في هذا، وهو البحث عن السلبيات التي من شأنها أن تفسر الافتقار الظاهري للتأثير من الاقتصاد القوي.

لو خُيرت بين السيء ترامب والاسوأ هاريس لاخترت الاول.

*لأنه فرصة لتغيير العالم الذي عانينا منه منذ1945* وليس لأنه الأفضل