مقتل عسكريين إسرائيليين وإصابة ثالث بجروح خطيرة شمال قطاع غزة
أعلن جيش العدو الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، مقتل عسكريين من لواء جفعاتي وإصابة ثالث بجروح خطيرة في معارك جرت مع الفصائل الفلسطينية في شمال قطاع غزة.
وقالت وسائل إعلام العدو: "سُمح بنشر اسمي قتيلين من الجيش الإسرائيلي تم إخطار عائلتيهما، هما الرقيب إيتاي بارزات 20 عاما والرقيب يائير حنانيا 22 عاما وكلاهما ينشطان في كتيبة شاكيد في لواء جفعاتي، سقطا في معركة بشمال قطاع غزة".
وأشار الجيش إلى أنه "في الحادثة التي قتل فيها الجنديين، أصيب جندي آخر في كتيبة شاكيد من لواء جفعاتي بجروح خطيرة".
وفي وقت سابق اليوم السبت، أشارت وسائل إعلام العدو غير رسمية إلى وقوع حدث أمني وصفته بالصعب في شمال قطاع غزة.
هذا وذكرت مصادر في جيش العدو الإسرائيلي أنه تم رفد القوات العسكرية الإسرائيلية في شمال القطاع بـ "لواء آخر" وأنه "شارك في مناورة الليلة" في منطقة جباليا.
وبحسب المصدر، اللواء الإضافي يعمل إلى جانب "لواء جفعاتي" و"لواء 401" المتواجدتين في المنطقة منذ نحو أسبوعين، وبذلك تكون "ثلاثة ألوية" تابعة للجيش الإسرائيلي تعمل حاليا في منطقة جباليا، بحسب المصدر نفسه.
ويواصل جيش الاحتلال لليوم الـ28 على التوالي، توغله في محافظة شمال قطاع غزة، حيث يشن هجوما واسعا على مناطق جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون، ويفرض حصارا محكما على المنطقة.
واستهدف الطيران الإسرائيلي مخيم جباليا ومشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، بقصف جوي، تزامنا مع قصف مدفعي إسرائيلي مكثف ونسف للمربعات السكنية في مشروع بيت لاهيا، وطالت الغارات الجوية مخيم النصيرات، ومواصي مدينة رفح ومحيط المستشفى الإندونيسي شمال القطاع
وأطلقت المدفعية الإسرائيلية نيرانها على محيط الشيخ زايد وتل الزعتر والمناطق الشمالية من غزة، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من طائرات الـ "كواد كابتر".
المصدر: RT
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