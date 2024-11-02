إيران تستعد لشن هجوم على إسرائيل في الأيام المقبلة
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مسؤول كبير مقرب من قيادة العدو الإسرائيلية أن "المعلومات الاستخباراتية تشير إلى استعداد إيران لشن هجوم على إسرائيل في الأيام المقبلة".
وأضافت الصحيفة: "سعى المسؤولون الإيرانيون إلى التقليل من أهمية الغارات الجوية الإسرائيلية على إيران الأسبوع الماضي، قائلين إنها لم تتسبب في أضرار تذكر. ومع ذلك، فقد ألحقت الغارات أضرارا بمنشأتين للدفاع الجوي وثلاثة مواقع مرتبطة بإنتاج الصواريخ، وفقا لتحليل صور الأقمار الصناعية".
ووفق صحيفة "وول ستريت جورنال"، قال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون إن "الهجوم الإسرائيلي على إيران، في أكتوبر، دمر دفاعات جوية استراتيجية لطهران، وألحق أضرارا بالغة بمنشآت إنتاج الصواريخ".
هذا وتوعدت إيران السبت، بالرد على الهجوم الإسرائيلي الأخير، مؤكدة أنه سيكون أوسع من عملية "الوعد الصادق" التي شنتها إيران في الأول من أكتوبر ضد أهداف إسرائيلية، وبمشاركة قوى المقاومة.
يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي شن غارة جوية على مواقع في إيران فجر السبت، 26 أكتوبر، ردا على الضربة الصاروخية الإيرانية على إسرائيل يوم 1 أكتوبر الجاري، التي كانت بدورها ردا على اغتيال الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله في وقت سابق.
المصدر: RT + "واشنطن بوست"
إضافة تعليق جديد