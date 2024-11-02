تعرض المنظومة الكهربائية في اللاذقية لأضرار جراء الحرائق
قال مدير شركة كهرباء اللاذقية، إياد ابراهيم، إن “المنظومة الكهربائية تعرضت لأضرار كبيرة جراء الحرائق التي حصلت في قرى البدروسية، الحفة، بيت جبرو، ياسنس، جبل العرين، البيطار، مرج معيربان، جبلة”.
وبين “ابراهيم” أن “الأضرار توزعت على خطوط التوتر المتوسط وشبكات التوتر المنخفض، إذ احترق عدد من أعمدة التوتر المتوسط وعدد كبير من أعمدة التوتر المنخفض مع شبكاتها”.
وأكمل مدير شركة كهرباء اللاذقية “إضافة إلى احتراق كابلات تورساديه وبعض كابلات المشتركين، وكابلات توتر متوسط بشكل بسيط تمت معالجتها مباشرة”.
وأشار “ابراهيم” إلى أنه “سيتم إعادة الوضع إلى ماكان عليه قبل إندلاع هذه الحرائق بالسرعة الممكنة”.
وكانت اندلعت سلسلة حرائق في محافظة اللاذقية، امتدت إلى كسب، البسيط، الحفة، جبل البدروسية، الفاخورة، المزيرعة وغيرها، وأدت لاحتراق مساحات واسعة من الغابات الحراجية والاراضي الزراعية.
يذكر أنه أصيب 12 شخصاً إلى مستشفى الباسل بالقرداحة، إثر الحريق الذي اندلع في جبل العرين بريف القرداحة، إضافة إلى حالتي اختناق وصلت إلى مستشفى الحفة الوطني جرّاء الحريق الذي اندلع في قرية شير قاق بريف الحفة صباح الجمعة، بحسب ما ذكرته محافظة اللاذقية.
الخبر
إضافة تعليق جديد