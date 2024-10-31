إثيوبيا تعلن اكتمال سد النهضة بنسبة 100% وتتعهد بتعزيز تدفق المياه إلى السودان ومصر

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، رسمياً اكتمال بناء سد النهضة بنسبة 100%، مؤكداً أنه "تم حجز كمية مياه كافية دون إلحاق ضرر بدولتي المصب السودان ومصر"، بحسب قوله.

وتعهّد أمام مجلس نواب الشعب، في كلمة له، بأن "إثيوبيا ستعزز تدفقات مياه النيل إلى السودان ومصر، في حال حدوث شُحٍّ في إمدادات المياه من جراء سد النهضة".

وقال إن "سد النهضة يمثّل فرصة مهمة لكل من السودان ومصر"، مُبدياً ثقته في "عدم وجود أي مشكلات تتعلق بدولتَي المصبّ".

كما أكد رئيس الوزراء الإثيوبي أن بلاده "لن تسمح بأي تهديد لسيادتها" وفق تعبيره.

يذكر أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قال في وقت سابق إن "مصر تحاول التوصل، طبقاً للمعايير والقوانين الدولية للأنهار العابرة للحدود، إلى اتفاق قانوني ملزم، بشأن ملء سد النهضة وتشغيله".

وخلال مؤتمر صحافي مع نظيره الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، أشار السيسي إلى أنهما وضعا في الأولويات "الموضوع الخاص بمياه النيل، وتحديداً سد النهضة، والتفاوض مع إثيوبيا فيما يخص الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء السد وتشغيله".