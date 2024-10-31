المقاومة تستهدف قاعدة "غليلوت" في ضواحي تل أبيب بصواريخ نوعية

أعلنت المقاومة اللبنانية اليوم السبت، استهدافها عند الساعة الـ2:30 فجراً، قاعدة "غليلوت" التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ‏ضواحي "تل أبيب"، بصلية صاروخية نوعية، وذلك في إطار ‏سلسلة "عمليات خيبر".

وأكّدت المقاومة، في بيان، أنّ هذه العملية تأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعاً عن لبنان ‌‏وشعبه، ورداً على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها الاحتلال‌ الإسرائيلي.

وفي إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة إلى عددٍ من مستوطنات الشمال، استهدف مجاهدوها صباح اليوم‏، مستوطنات "شاعل" و"دلتون" و"يسود هامعلاه"، بصليات صاروخية.

كما استهدفت المقاومة في إطار التحذير الذي وجّهته، مستوطنتي "بار يوحاي" (الصفصاف)، وبيريا (شمال مدينة صفد)، بصلية صاروخية.

في غضون ذلك، نقلت إذاعة "جيش" العدو أنّ "التحذيرات متواصلة من اختراق الطيران المعادي مناطق واسعة في الشمال لنحو نصف ساعة، فيما تم تفعيل التنبيهات أيضاً في منطقة رامات دافيد، وأُطلقت العديد من الطائرات لاعتراض المسيّرات العابرة من لبنان، في حين لا يزال الحدث مستمراً".

وأشارت إذاعة "الجيش" إلى تسلل 3 إلى 4 طائرات مُسيّرة، حيث رصد عدة انفجارات في عدد من الأماكن.

وتحدّثت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن "انفجار طائرة من دون طيار داخل مصنع في منطقة أخزيف بالجليل الغربي".

وكان المتحدث باسم "جيش" العدو الإسرائيلي قد أعلن، فجراً، رصد إطلاق 3 صواريخ من لبنان في اتجاه "تل أبيب" ومحيطها.

وأكد "جيش" العدو أنّ صفارات الإنذار دوّت في عدد من المناطق وسط "إسرائيل"، بعد إطلاق رشقات صاروخية من لبنان.