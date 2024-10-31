02-11-2024
المقاومة في العراق تهاجم هدفاً حيوياً إسرائيلياً في شمال الأراضي المحتلة
أعلنت المقاومة العراقية، اليوم السبت،مهاجمتها هدفاً حيوياً في شمال الأراضي المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر.
وأكدت المقاومة استمرار عملياتها في "دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة"، وذلك نصرة لفلسطين ولبنان، ورداً على المجازر بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ.
وكانتالمقاومة العراقية، أعلنت أمس الجمعة، مهاجمتها أهدافاً حيوية جنوب ووسط الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك في الجولان السوري المحتل، في عدة عمليات منفصلة.
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