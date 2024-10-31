المقاومة في العراق تهاجم هدفاً حيوياً إسرائيلياً في شمال الأراضي المحتلة

02-11-2024

المقاومة في العراق تهاجم هدفاً حيوياً إسرائيلياً في شمال الأراضي المحتلة

أعلنت المقاومة العراقية، اليوم السبت،مهاجمتها هدفاً حيوياً في شمال الأراضي المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر. 

وأكدت المقاومة استمرار عملياتها في "دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة"، وذلك نصرة لفلسطين ولبنان، ورداً على المجازر بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ. 

وكانتالمقاومة العراقية، أعلنت أمس الجمعة، مهاجمتها أهدافاً حيوية  جنوب ووسط الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك في الجولان السوري المحتل، في عدة عمليات منفصلة.

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