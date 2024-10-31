روسيا: دمرنا 24 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أنها دمرت، خلال الليلة الماضية، 24 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية.

وجاء في بيان صادر عن الدفاع الروسية أنه "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيّرة على أهداف في الأراضي الروسية".

وذكرت أنّ "أنظمة الدفاع الجوي المناوبة اعترضت ودمرت 24 طائرة من دون طيار أوكرانية. تم إسقاط 8 طائرات من دون طيار فوق أراضي مقاطعة كورسك، و8 فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و2 فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و3 فوق أراضي مقاطعة أوريول، واحدة فوق أراضي مقاطعة روستوف، واحدة فوق أراضي مقاطعة نيجني نوفغورود، وواحدة فوق أراضي جمهورية القرم".

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، أمس الجمعة، عن إسقاط 83 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية، كانت تهدف إلى تنفيذ هجوم إرهابي في عدة مناطق روسية.