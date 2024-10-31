اللاذقية: توقّعات بوصول كتلة هوائية باردة وماطرة ليل السبت
قال مدير مركز “الباسل” الدولي للأرصاد الجوية باللاذقية، ماهر حسن إنه “من المتوقّع أن تصل كتلة هوائية باردة نسبياً ليل السبت، ليبدأ تأثيرها الفعّال بعد منتصف الليل بأمطار رعدية تكون غزيرة أحياناً”.
وأضاف “حسن”، إنه “الأهم في الحالة الجوية هو تغيّر حركة الرياح مع وصول هذه الكتلة وانقلابها من شرقية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة، مع هبّات تتجاوز الـ50 كم/سا أحياناً”.
وأوضح “حسن”، أن “درجات الحرارة تسجّل انخفاضاً عن معدلاتها بحوالي 4 إلى 5 درجات مئوية، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج”.
ولفت “حسن” إلى أنه “من المتوقّع أن يستمر تأثير هذه الكتلة حتى يوم الثلاثاء، مع توقعات باستمرار هطل زخات رعدية غزيرة في المناطق الساحلية والشمالية والجزيرة والمرتفعات الغربية وأجزاء من المنطقة الشرقية”.
وكانت المديرية العامة للأرصاد الجوية حذّرت في نشرتها ليوم السبت، من الانخفاض على درجات الحرارة وخاصةً الصغرى وتحوّل الجو إلى بارد ليلاً خاصةً في المناطق الجبلية، ومن تشكّل السيول في المناطق المنخفضة والوديان بسبب غزارة الهطولات الرعدية أحياناً، ومن تدني مستوى الرؤية الأفقية بسبب تشكّل الضباب وقيم الرطوبة النسبية المرتفعة.
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