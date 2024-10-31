غرام الذهب ينخفض 10 آلاف ليرة في السوق المحلية
انخفض سعر غرام الذهب في السوق المحلية، السبت، بمقدار 10 آلاف ليرة للغرام الواحد من عيار 21، عن السعر المسجّل يوم الأربعاء الفائت، وفق النشرة الرسمية الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق.
وسجّل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع مليوناً و180 ألف ليرة وسعر شراء مليوناً و179 ألف ليرة، بينما بلغ سعر الغرام عيار 18 سعر مبيع 1011429 ليرة وسعر شراء 1010429 ليرة، بحسب النشرة.
وحدّدت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ43 مليوناً و450 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ9 ملايين و975 ألف ليرة.
ونوّهت الجمعية على “ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية وإعطاء فاتورة نظامية وعليها ختم الجمعية ولصاقة QR”.
يُذكر أن “أي مخالفة تعرّض الحرفي للمساءلة القانونية والمالية، كما يمكن إرسال الشكاوى على الأرقام 0112248005 و 0112230766″، بحسب الجمعية.
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