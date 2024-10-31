إخماد 24 حريقاً بمدينة جبلة وريفها يوم الجمعة

كشف قائد فوج إطفاء جبلة، المقدّم بسام ريا، عن “إخماد أربعة وعشرون حريقاً بمدينة جبلة وريفها، خلال يوم الجمعة، ودخولها مرحلة التبريد”.



وذكر “ريا” أنه “تم إخماد الحرائق في المناطق التالية: قرية ديروتان، جانب مستشفى النور، اوتوستراد جبلة-بانياس، بازار جبلة، بسيسين، جسر جبلة جانب كازية الأوكتان ورويسة الحجل”.



وأضاف “ريا”: “وإخماد حرائق في بتغرامو، عرب الملك، عين شقاق، الحويز، العسيلية، بستان الميقاتي، خربة الدنيا، وبالقرب من مقص جبلة، إضافة إلى حرائق في الشراشير، بسيسين ومفرق سيانو جانب مدرسة بخضرمو”.



وقال قائد فوج إطفاء جبلة المقدّم بسام ريا لتلفزيون الخبر، الخميس، إنه “تم إخماد خمس حرائق بمدينة جبلة وريفها وهي حريق أعشاب وأشجار ليمون بمنطقة الصناعة، حريق قصب وأعشاب بقرية دوير الخطيب، حريق أعشاب بقرية بخضرمو جانب المطار، حريق أعشاب على المحلق الجنوبي وحريق سياره نوع فورد في منطقة العمارة”.



يشار إلى أن سلسلة حرائق اندلعت في محافظة اللاذقية، الخميس، امتدت إلى كسب، البسيط، الحفة، جبل البدروسية، الفاخورة، المزيرعة، حيث تمت السيطرة على بعض منها، والعمل مستمر على إخماد كافة الحرائق، وفق ما ذكرته المحافظة عبر حسابها الرسمي.



يذكر أنه “وصل 12 إصابة إلى مستشفى الباسل بالقرداحة، تم تحويل 3 منها إلى المستشفى الوطني باللاذقية، إثر الحريق الذي اندلع في جبل العرين بريف القرداحة، إضافة إلى حالتي اختناق وصلت إلى مستشفى الحفة الوطني جرّاء الحريق الذي اندلع في قرية شير قاق بريف الحفة صباح الجمعة، بحسب ما ذكرته محافظة اللاذقية عبر “فيسبوك”.





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