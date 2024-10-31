الاتحاد الأوروبي يدعم العودة الطوعية للاجئين السوريين

قدمت المفوضية الأوروبية وثيقة غير رسمية لسفراء الدول الأعضاء في بروكسل، تتعلق بالعودة الطوعية للاجئين السوريين، وفقاً لما نقلته وكالة “آكي” الإيطالية.

تأتي هذه الوثيقة في سياق التحركات الجديدة للاتحاد الأوروبي، وتتوافق مع نتائج المجلس الأوروبي التي تم التوصل إليها في أبريل الماضي. حيث أكد قادة الاتحاد على أهمية توفير الظروف الملائمة لعودة اللاجئين السوريين بشكل آمن وطوعي وكريم، بما يتماشى مع المعايير التي وضعتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. كما دعا القادة إلى مراجعة فعالية المساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي للاجئين والنازحين السوريين في سوريا والدول المجاورة.

من جانبها، أعربت حكومة يمين الوسط الإيطالية عن ترحيبها بالوثيقة غير الرسمية التي أعدتها المفوضية الأوروبية، مشيرة إلى أن هذه الوثيقة تتماشى إلى حد كبير مع المقترحات التي قدمتها إيطاليا في يوليو الماضي، بالتعاون مع دول أخرى مثل النمسا، كرواتيا، قبرص، تشيكيا، اليونان، سلوفاكيا، وسلوفينيا. هذه الدول طالبت بإعادة النظر في استراتيجية الاتحاد الأوروبي بشأن اللاجئين التي تم اعتمادها في عام 2017.

وتتضمن الوثيقة مقترحات تشمل إعادة تأهيل البنية التحتية في سوريا، وإمكانية تعيين مبعوث خاص للاتحاد الأوروبي للعمل بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة على الأرض، بهدف تسهيل عودة اللاجئين السوريين، إضافة إلى دعم القطاع الخاص في سوريا.

وفي اجتماع السفراء، تم التأكيد على ضرورة تقديم دعم واسع لجهود المفوضية السامية للأمم المتحدة في التعامل مع أزمة اللاجئين والنازحين.

في الوقت نفسه، تفيد تقارير “دائرة الهجرة” في الاتحاد الأوروبي بأن العديد من السوريين لا يزالون يغادرون بلادهم نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية، وأن هناك زيادة في أعداد اللاجئين السوريين في لبنان الذين ينضمون إلى قوافل الهجرة غير النظامية إلى أوروبا بسبب تفاقم الأوضاع المعيشية هناك.

روسيا اليوم