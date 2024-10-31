آيزنكوت : نتنياهو لا يستطيع مواصلة الحرب إلى الأبد.. يقود إسرائيل نحو الانهيار

هاجم عضو "الكنيست" الإسرائيلي، ورئيس أركان جيش العدو الإسرائيلي سابقاً، غادي آيزنكوت، اليوم الخميس، بشدة، رئيسَ حكومة العدو، بنيامين نتنياهو، خلال مقابلة أجراها مع إذاعة "الجيش" الإسرائيلي.

وبحسب صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، تركّزت الانتقادات الرئيسة لآيزنكوت ضد نتنياهو على استمرار الحرب، التي بدأت في تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وقال إنّ "نتنياهو لا يستطيع مواصلة الحرب إلى الأبد"، مضيفاً أنه " يقود إسرائيل نحو الانهيار بدلاً من فهم حجم التهديد".

وذكرت وسائل إعلام العدو أنّ "حزب الله يمكنه إطلاق النار على إسرائيل من كل مدى، ولا يمكن إيقاف ذلك، بصورة شاملة وكاملة".