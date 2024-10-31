المقاومة العراقية تنفذ 6 عمليات ضد أهداف حيوية في الأراضي المحتلة

أعلنت المقاومة العراقية، اليوم الجمعة، تنفيذها عدداً من العمليات النوعية ضد أهداف إسرائيلية حيوية في فلسطين والجولان السوري المحتلين.

وفي أولى عملياتها، استهدفت المقاومة العراقية هدفاً حيوياً في جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر.

ثم أعلنت المقاومة العراقية، في بيانين منفصلين، أنّ مجاهديها هاجموا هدفاً حيوياً في جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة بواسطة الطيران المُسيّر، مرةً ثانية وثالثة خلال ساعات الفجر.

كما هاجم مجاهدو المقاومة العراقية هدفاً حيوياً في الجولان السوري المحتل، بواسطة الطيران المسيّر أيضاً.

وفي بيان آخر، أعلنت المقاومة مهاجمتها هدفاً حيوياً في الجولان السوري المحتل للمرة الثانية خلال هذه الساعات، بواسطة الطيران المسيّر.

وفي بيانها السادس لليوم، أكّدت المقاومة العراقية مهاجمة هدف حيوي في وسط الأراضي الفلسطينية المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر.

وشدّدت المقاومة على أنّ هذه العمليات تأتي استمراراً بنهجها في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لفلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، مؤكّدةً استمرار عملياتها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.

وأمس الخميس، أعلنت المقاومة العراقية تنفيذ 7 عمليات ضد كيان الاحتلال، حيث هاجمت هدفَين جنوبي الأراضي المحتلة، وهدفاً حيوياً في الوسط، كما استهدفت الجولان السوري المحتلّ مرتين، وهاجمت هدفَين حيويَين في شمال فلسطين المحتلّة.

وهي المرّة الأولى منذ بداية حرب الإبادة على قطاع غزّة التي يصل فيها عدد العمليات إلى 7، ما يؤكّد النهج التصاعدي الذي تسلكه المقاومة الإسلامية في العراق للضغط على الاحتلال لوقف حربّه على لبنان وغزّة.

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