روسيا: أسقطنا 83 مسيّرة أوكرانية خلال الليلة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط 83 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية، خلال الليلة الماضية.

وقالت الدفاع الروسية، في بيان: "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيّرة على أهداف في الأراضي الروسية".

وأضافت: "اعترضت أنطمة الدفاع الجوي ودمّرت 83 طائرة من دون طيار أوكرانية فوق عدة مقاطعات روسية خلال الليل، و تمّ إسقاط 36 طائرة من دون طيار فوق مقاطعة كورسك، و20 فوق مقاطعة بريانسك، و12 فوق جزيرة القرم، و8 فوق مقاطعة فورونيج، و4 فوق مقاطعة أوريول، و3 فوق مقاطعة بيلغورود".

وكانت روسيا أعلنت عن تدمير وإسقاط 21 طائرة مسيّرة أوكرانية، أمس الخميس، كانت تهدف لتنفيذ هجوم إرهابي على أهداف في الأراضي الروسية.