مواجهات بين الحريديم وشرطة الاحتلال في تل أبيب

اندلعت مواجهات بين شرطة الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنين من "الحريديم"، خلال تظاهرهم أمام مقر التجنيد في "تل هشومير" في "رامات غان"، جنوبي "تل أبيب"، رفضاً لتجنيدهم الإجباري.

وخلال التظاهرة، هتفوا بعبارات مناهضة للتجنيد، مثل"سنموت ولن نجند".

وقالت القناة "الـ 12" الإسرائيلية، إنّ الشرطة اعتقلت اثنين من "الحريديم" خلال تظاهرات ضد تجنيدهم في القدس و"تل أبيب".

وقبل أيام، أكّدت إذاعة "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، أنّ البيانات الأولية لعملية تجنيد "الحريديم"، تظهر أنّ أقل من 4% التحقوا بالخدمة العسكرية، من بين 3 آلاف أمر تجنيد تم إرسالها إلى الشباب "الحريديم" منذ تموز/يوليو الفائت.

وهدّدت أحزاب "الحريديم" بعدم تمرير القوانين الاعتيادية، بما يشمل الموازنة العامة، حتى تشريع قانون إعفاء "الحريديم" من التجنيد، وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن "هذا يعني أزمة جديدة تواجهها الحكومة.