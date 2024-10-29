الفيلم السوري خردة ينال جائزة سينمائية في تونس 

نال الفيلم الروائي السوري “خردة” جائزة لجنة التحكيم الخاصة عن مسابقة الفيلم القصير في مهرجان السينما المتوسطية في تونس، بدورته التاسعة عشرة، وفق ماذكرته المؤسسة العامة للسينما عبر حسابها الرسمي.

وبيّنت المؤسسة أن “الفيلم من إنتاجها وإخراج فراس محمد، وتمثيل كل من يزن الريشاني، سعيد عبد السلام، محمد زرزور، ثريا محمد، خوشناف ظاظا، دريد رحال ومصطفى عثوم”

ويتناول فيلم “خردة”، قصة رجل يعمل في جمع الخردة ويرصد حياته بعد عودته لبلدته برفقة حماره، بعد انحسار الحرب عنها، ليتفاجأ بالواقع الجديد عليها.

وركّز موضوع الدورة الجديدة من المهرجان على التغيرات المناخية والتلوث والموارد الطبيعية وتغيّر المناخ والتنوع البيولوجي، وهو محور تم اختياره ليكون موضوع مسابقة الأفلام القصيرة في هذا المهرجان.

وكانت الدورة الجديدة من مهرجان السينما المتوسطية حملت عنوان “الفيلم أنا، الأرض أنا، إنا باقون على العهد”.

يشار إلى أن فيلم “خردة” شارك في مسابقة الفيلم القصير بمهرجان وهران السينمائي، الذي أقيم في الفترة بين 4 و10 من تشرين الأول الجاري.