25 منشأة جديدة في ريف دمشق
كشفت بيانات حديثة صادرة عن مديرية صناعة ريف دمشق عن تسجيل 25 منشأة صناعية جديدة برأس مال إجمالي يبلغ 7 مليارات و460 مليون ليرة، وفقاً لأحكام القانون 21.
وأوضح مدير صناعة ريف دمشق، المهندس محمد فياض، إلى توزع هذه المشاريع إلى 9 مشاريع في القطاع الكيميائي برأسمال 6 مليارات و500 مليون ليرة، و12 مشروعاً في القطاع الغذائي برأسمال 730 مليون ليرة، و4 مشاريع في القطاع الهندسي برأسمال 230 مليون ليرة.
أما فيما يخص المشاريع المرخصة صناعياً وفق القانون رقم 21 فقد بلغ عددها 140 مشروعاً برأس مال 48.642 مليار ليرة، وقيمة آلات كلية 110 مليارات 232 مليون ليرة، وعدد العمال 1614 عاملاً.
وبالنسبة للمنشآت الحرفية المنفذة والحاصلة على سجلات حرفية وفق أحكام المرسوم /47/، فقد بلغ عددها 8 منشآت برأس مال 298 مليون ليرة، وقيمة آلات تجاوزت 174 مليون ليرة، وعدد العمال 25، أما المشاريع المرخصة وفق المرسوم رقم 47، فقد بلغ مجموعها 14 مشروعاً برأس مال تجاوز مليار ليرة.
يذكر أنه وفقاً للقانون رقم 21 ﻻ ﻴﺠوز إﻗﺎﻤﺔ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ أو ﺘﮐﺒﻴر ﺤﺠﻤﻬﺎ أو ﺘﻐﻴﻴر ﻏرﻀﻪ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ أو ﻤﮐﺎن إﻗﺎﻤﺘﻬـﺎ إﻻ. ﺒﺘرﺨﻴص ﻤن وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.
البعث
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