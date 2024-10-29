خطة لإصلاح 30 باصاً ضمن شركة النقل الداخلي

كشف مدير عام شركة النقل الداخلي في دمشق وريفها المهندس ماهر سلوم أنه تمت زيادة تواتر باصات الشركة المخدمة لكراجي البولمان والعباسيين إلى داخل المدينة وذلك بهدف تخفيف الازدحام وخدمةً للمواطنين، مؤكداً أن الشركة كثفت خلال الفترة الماضية من تسيير باصات على كل الخطوط في محافظتي دمشق وريفها لتأمين نقل المواطنين لتعويض النقص الحاصل في وسائط النقل العامة.

ولم يخفِ المهندس سلوم أنه تمت زيادة مخصصات الباصات من المحروقات لكي تعمل بكامل طاقتها، كما تمت زيادة عدد الرحلات على الخطوط وخاصة التي تشهد ازدحاماً في أوقات الذروة بهدف تأمين نقل المواطنين، والتخفيف من حدة الازدحام الحاصل، علماً أن باصات الشركة مستمرة في عملها حتى ساعات متأخرة من الليل لتأمين نقل جميع المواطنين.

وجدد سلوم تأكيده أنه، وبالتنسيق مع (المرور) وكتدخل إسعافي، يتم رفد الخطوط التي تشهد ازدحامات بباصات إضافية.

وختم سلوم حديثه بالإشارة إلى أن الشركة تسعى خلال خطتها مع بداية العام القادم إلى إصلاح نحو 30 باصاً وتوزيعها على الخطوط وفق الحاجة.

تشرين