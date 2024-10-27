نيويورك تايمز : خامنئي يعاني من مرض خطير.. مخاوف من خلافة “مجتبى المتشدد”

ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أن هناك صراعًا داخليًا يدور حول مسألة الخلافة في إيران، وذلك في ظل معاناة المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي من مرض خطير.

خامنئي الذي يقود البلاد منذ عام 1989، يتمتع بصلاحيات واسعة تشمل السيطرة على الجيش والجهاز القضائي.

وأشارت الصحيفة إلى أن وفاة الرئيس الإيراني السابق، إبراهيم رئيسي، أثارت مخاوف متزايدة بشأن احتمال تعيين مجتبى خامنئي، الابن الثاني للمرشد، كخليفة له.

مجتبى يُعد شخصية غامضة نسبيًا في السياسة الإيرانية، وله نفوذ قوي خلف الكواليس، حيث يرتبط بعلاقات وثيقة مع الحرس الثوري.

درس في جامعة طهران وتخصص في الدراسات الدينية في مدينة قم، التي تعد مركز التعليم الشيعي في البلاد.

بحسب مصادر استخباراتية غربية، فإن مجتبى خامنئي يشغل في السنوات الأخيرة دورًا محوريًا إلى جانب والده، وله تأثير كبير في ملفات حيوية مثل البرنامج النووي والعلاقات مع الفصائل الحليفة لإيران في الشرق الأوسط. ويُعرف مجتبى بانتمائه إلى التيار المحافظ الأكثر تشددًا، مما يجعله امتدادًا لسياسات والده الصارمة تجاه الغرب وإسرائيل.

وأضافت “نيويورك تايمز” أن الحرس الثوري، الذي يُعد من القوى المؤثرة في إيران، قد يلعب دورًا حاسمًا في تحديد خليفة خامنئي، حيث يُعرف بتوجهاته المتشددة وخاصة تجاه إسرائيل.

وتُظهر تقديرات استخباراتية وبحوث في الشرق الأوسط أن مجتبى، إذا تولى القيادة، قد يدفع بإيران نحو سياسات أكثر صرامة في المنطقة.

لكن في المقابل، هناك معارضة قوية من الأوساط الإصلاحية داخل إيران لفكرة توريث السلطة داخل عائلة خامنئي.

وتتوقع تقارير وزارة الخارجية الأمريكية أن النزاع حول الخلافة قد يؤدي إلى تفاقم التوترات الداخلية في إيران.

وكالات