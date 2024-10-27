قتلى وجرحى في عملية دهس بمحطة حافلات قرب "غليلوت" شمالي "تل أبيب"

أكدت وسائل إعلام العدو مقتل 7 جنود وإصابة أكثر من 50، من بينهم 10 في حالة الخطر، في عملية دهس في مفترق "غليلوت" في ضواحي "تل أبيب"، فيما استشهد المنفّذ.

وفي تفاصيل العملية، أفادت وسائل الإعلام العدو أنّ الإصابات وقعت في إثر اصطدام شاحنة بمحطة الحافلات قرب "غليلوت"، حيث دهست الشاحنة عدداً كبيراً من جنود العدو بالقرب من قاعدة "غليلوت" العسكرية شمال "تل أبيب".

ونقلت شرطة العدو أنّ شاحنة المنفّذ اصطدمت بحافلة بالقرب من محطة تجمّع فيها الجنود قرب قاعدة "غليلوت".

وذكرت وسائل إعلام العدو أنّ منفّذ عملية الدهس هو رامي ناطور من مدينة قلنسوة، مشيرةً إلى أنّه "خرج من الشاحنة بعد تنفيذ العملية وبحوزته سكين وحاول تنفيذ عملية طعن".

وقالت "نجمة داوود الحمراء" إنّها "تتعامل مع عشرات الإصابات من جراء اصطدام شاحنة بمحطة للحافلات شمالي تل أبيب"، مشيرة إلى استدعاء مروحية لنقل الجرحى.

كما أكّدت منصة إعلامية للعدو أنّ عدداً من إصابات عملية الدهس في "غليلوت" ميؤوس منه.

إلى ذلك، نقلت وسائل إعلام العدو أنّ المنطقة التي حدثت فيها عملية الدهس في "غليلوت" تعدّ منطقة حساسة وخطيرة جداً.

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