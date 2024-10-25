كشف تفاصيل حادثة خطف مفتعلة في دير الزور

كشفت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” عن تفاصيل حادثة خطف مفتعلة وقعت في دير الزور.

وقالت الوزارة إن “إحدى المواطنات ادعت إلى فرع الأمن الجنائي في دير الزور بتعرض زوجها المدعو للخطف من قبل أشخاص مجهولين بعد ذهابه إلى عمله في مدينة دير الزور وقيام الخاطفين بإرسال مقطع فيديو عبر “واتس آب” يظهر فيه زوجها مقيد ومعصوب العينين، وطلبوا فدية مالية وقدرها ثلاثون ألف دولار أمريكي مقابل الإفراج عنه وإلا سيتم قتله”.

وأضافت الوزارة أنه” تمكن فرع الأمن الجنائي في دير الزور من تحديد مكان المخطوف، وتبين أنه موجود في إحدى الشقق السكنية في حي الحميدية وبدخول الشقة المذكورة تم إلقاء القبض على رجل وابنه والشخص المفترض أنه مخطوف”.

واعترف المقبوض عليهم، بحسب الوزارة، بافتعال حادثة الخطف والتفاوض مع ذوي المخطوف (المفترض)، وحثهم على دفع المبلغ المذكور وإخفائه ضمن منزلهم وقيامهم بتسجيل مقطع الفيديو المرسل لزوجته مقابل مبلغ مالي لقاء ذلك.

وأشارت الوزارة إلى أنه “بالتحقيق مع الرجل الذي ادعى خطفه، فقد اعترف بإقدامه على افتعال حادثة الخطف بهدف ابتزاز شقيقه المقيم في دولة الإمارات لتسديد ديونه، وتم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليهم وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص”.

يذكر أن وزارة الداخلية كشفت العديد من الحالات المماثلة في مختلف المحافظات، والتي ادعى فيها بعض الأشخاص تعرضهم للخطف بقصد ابتزاز ذويهم والضغط عليهم بهدف الحصول على الأموال.