لبنان يعلن توقف معبر القاع الحدودي مع سورية بعد قصف العدو الإسرائيلي

26-10-2024

لبنان يعلن توقف معبر القاع الحدودي مع سورية بعد قصف العدو الإسرائيلي

أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في لبنان، علي حمية، أن معبر القاع الحدودي الذي يربط بين لبنان وسورية قد خرج عن الخدمة نتيجة للغارة الإسرائيلية التي وقعت في الساعات الأولى من صباح الجمعة.

وأوضح حمية أن العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية أدى إلى تعطيل المعبر، مما تسبب في إغلاق الطريق أمام حركة السيارات والشاحنات، مشيراً إلى أن معبرًا رئيسيًا واحدًا فقط لا يزال يعمل بين البلدين.

كما أفادت مصادر ميدانية بأن الطيران الإسرائيلي استهدف الجانب اللبناني من معبر المصنع الحدودي مع سورية بصواريخ موجهة، لكن دون تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية.

RT

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