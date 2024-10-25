أردوغان : طلبنا من بوتين اتخاذ خطوات لتعزيز عملية التطبيع مع سورية

أفصح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن مناقشته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائهما الأخير على هامش قمة “بريكس” في قازان، سبل تحسين العلاقات بين تركيا وسورية.

وفي تصريح أدلى به للصحفيين خلال رحلته الجوية من قازان، أوضح أردوغان: “منذ البداية، أكدنا دائمًا على دعمنا لوحدة الأراضي السورية وإحلال سلام شامل ودائم في المنطقة، مع التزامنا بحماية حدودنا ومحاربة كل التنظيمات الإرهابية دون استثناء”.

وأضاف أردوغان: “المنطقة تعيش توترات متزايدة، ومع تضييق دائرة الصراعات، نأمل أن تدرك الحكومة السورية أهمية التطبيع الصادق مع تركيا وأن تتخذ الخطوات المناسبة.

نطمح لرؤية تحركات إيجابية في هذا الاتجاه قريباً لتطوير العلاقات بين البلدين”.

وختم أردوغان بالقول: “ناقشنا هذه القضايا مع الرئيس بوتين وعبّرنا عن توقعاتنا، وطلبنا منه اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استجابة الرئيس السوري بشار الأسد لدعواتنا”.



RT