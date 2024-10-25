جنود إسرائيليون يلوحون بـ العصيان العسكري

أعلن 15 جندياً في رسالة أنهم سيرفضون مواصلة الخدمة العسكرية ما لم يتم التوصل إلى صفقة لتحرير الرهائن، وفقاً لما نشره موقع “والا” يوم الثلاثاء.

ووفقًا لصحيفة “جيروزاليم بوست”، يرتفع بذلك عدد الموقعين على الرسالة إلى 138 شخصاً، حيث وقع بعضهم للتأكيد على انتهاء خدمتهم الحالية، بينما وقع آخرون للتحذير من أنهم وصلوا إلى نقطة الإنهاك.

وجاءت الرسالة موجهة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، وأعضاء الحكومة، داعيةً إلى إنهاء الحرب.

وجاء في الرسالة: “نحن، جنود الاحتياط والجنود والضباط في الخدمة الفعلية، نعلن أنه لا يمكننا الاستمرار على هذا النحو. الحرب في غزة تحكم على إخواننا وأخواتنا الرهائن بالموت”.

وكالات

