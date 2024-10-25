قاذفات سلاح الجو السوري الروسي المشترك تدك معاقل العصائب الحمراء جنوبي إدلب

شن التحالف الجوي السوري الروسي غارات مكثفة استهدفت مواقع “العصائب الحمراء”، الجناح العسكري الأشد تطرفًا لـ”جبهة النصرة” شمال غربي سوريا.

وشنت في إدلب سلسلة غارات عنيفة في وقت متأخر من الليل على مقار ومستودعات ذخيرة تابعة لـ”العصائب الحمراء”، التابعة بدورها لتنظيم “هيئة تحرير الشام”، الذي يعتبر الواجهة الحالية لجبهة النصرة.

وأفادت المصادر بأن الضربات تركزت في القسم الجنوبي من منطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، وجاءت بعد رصد تحركات مسلحة لـ”العصائب” هناك، مما استدعى تدخل التحالف الجوي. وأسفرت هذه الهجمات عن تدمير ثلاثة مقار تحتوي على معدات عسكرية وطائرات مسيرة، مع تسجيل مقتل وإصابة أكثر من 12 مسلحًا وفق الحصيلة الأولية.

وتعتبر “العصائب الحمراء” القوة الضاربة والنخبة في صفوف “جبهة النصرة” (التي تصنف كتنظيم إرهابي في روسيا ودول أخرى)، ويشتهر مقاتلوها، ومعظمهم من آسيا الوسطى، بارتداء عصائب حمراء على رؤوسهم، ويتميزون بمهاراتهم في القنص والهجمات الانتحارية.

وتعود جذور “العصائب” إلى الإرهابي أبو اليقظان المصري الذي أسسها عندما كان “أميرًا” لتنظيم “جبهة النصرة”، قبل أن يُشاع اختفاؤه من سوريا في عام 2022. وقبل ذلك، كانت “العصائب” تعمل تحت اسم “تكتيكات الملاحم”، حيث وضع أساسها الإرهابي أبو رفيق الأوزبكي عام 2013، لينتقل قيادتها في 2017 إلى أبو سلمان البيلاروسي إثر شائعات عن مقتل الأوزبكي.

ويشتهر مسلحو “العصائب الحمراء” بالعنف الشديد وارتكاب المجازر الوحشية ضد المدنيين في المناطق التي سيطروا عليها، إضافة إلى استهدافهم الجنود السوريين الأسرى، مما أكسبهم لقب “بلاك ووتر الجهاد” بين الجماعات المسلحة في إدلب.

سبوتنيك

