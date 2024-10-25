لبنان: شهداء وجرحى في اعتداءات إسرائيلية متواصلة على قرى الجنوب والبقاع

شنّ الطيران الحربي للعدو الاسرائيلي، مساء الجمعة، غارتين جويتين على منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وجاء هذا العدوان، بعد تحذير صدر عن المتحدث باسم "جيش" الاحتلال الإسرائيلي على موقعه عبر منصة "أكس" قبل قليل، من أنّه سيتم استهداف منطقتي برج البراجنة وحارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت.



أفاد مراسل الميادين في البقاع، مساء الجمعة، بأنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي شنّت غارة على منزل في بلدة النبي شيت جنوب شرق مدينة بعلبك، ما أدى إلى ارتقاء 4 شهداء وعدد من الجرحى، فيما لايزال البحث جارٍ عن مفقودين تحت الأنقاض.

وكان الاحتلال قد شنّ أكثر من تسعين غارة على بلدة النبي شيت نفسها منذ توسّع العدوان على لبنان.

وكانت مسيرة إسرائيلية استهدفت "بيك أب" في بلدة قصرنبا في قضاء بعلبك.

واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم للمرة الثانية معبراً عند نقطة المصنع الحدودي مع سوريا، ما أدّى إلى إقفال كل المعابر بين البلدين

وفي جنوبي لبنان، يواصل الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ اعتداءاته الوحشية على قرى الجنوب اللبناني مستهدفاً منازل المدنيين.

وأغار الطيران الحربي على مدينة صور وللمرة الأولى، على مخيم الرشيدية بالقرب من شاطئ البحر.

وكان الطيران الإسرائيلي قد أغار أيضاً على بلدة عيناثا في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان. كما شنّ غارة عنيفة جداً على بلدة الخيام التي كان قد استهدفها في اليوم نفسه، حيث تسببت الغارة باندلاع حريق كبير فيها، وغارات أخرى على بلدة صريفا والبازروية، وزبقين، ومجدل زون، وبرج رحال، وأيضاً على بلدة صديقين التي ارتقى فيها ثلاثة شهداء.

والخيام استهدفت بالقذائف المدفعية أيضاً، والتي طاولت طريق برج الملوك، والميدنة والجرمق وطيردبا وجبشيت وعبا والبازوري والطيري، إضافة الى بلدة يانوح وصديقين.

وسبق ذلك غارات على النبطية الفوقا وصريفا وبرج رحال وبيوت السياد والمنصوري، وكذلك على تلّة الحمامص قرب سردت.