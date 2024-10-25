مقتل 13 جندياً وضابطاً إسرائيلياً خلال 48 ساعة في معارك غزة ولبنان

قُتل 25 جندياً إسرائيلياً، منذ 10 أيام، بالتزامن مع ما يُسمى لدى الاحتلال الإسرائيلي بـ "عيد الغفران"، وفق ما أكدت منصة إعلامية إسرائيلية، قائلةً إنّ "هذا أمر لا يُعقل".

وخلال الساعات الـ 48 الماضية، قُتل ما لا يقل عن 13 جندياً إسرائيلياً في المعارك الدائرة في قطاع غزة وجنوبي لبنان، وفق ما أفادت به صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، مؤكدةً أنّ "تلك الساعات كانت داميةً بصورة غير عادية للجيش الإسرائيلي".

وأقرّ الاحتلال، الخميس، بمقتل 5 ضباط وجنود إسرائيليين، وإصابة 37 آخرين، بنيران المقاومة الإسلامية في لبنان، خلال 24 ساعة، كما أقرّ بمقتل 5 جنود جدد بينهم ضابطان، مساء الخميس.

وفي وقتٍ سابق اليوم، أقرّ "جيش" الاحتلال بمقتل نقيب، وهو قائد فصيل في دورة قادة الدبابات في الكتيبة 196 الإسرائيلية، في بيت لاهيا شمالي قطاع غزّة. وأضاف "جيش" الاحتلال أنّ جنديين آخرين هما "رقيبان متدربان في دورة قادة الدبابات في الكتيبة 196 الإسرائيلية"، قُتلا أيضاً شمالي القطاع.

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت وزارة الأمن الإسرائيلية، اليوم، مقتل 890 من جنود "الجيش" وضباطه والشرطة والأجهزة الأمنية، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.