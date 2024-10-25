47 عملية نوعية للمقاومة اللبنانية 25/10/2024

_استهدفت المقاومة اللبنانية تجمعاً لِقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة المالكية بِصلية صاروخية.

_تجمعاً لِقوات العدو الإسرائيلي على أطراف مروحين بِصاروخين موجهين، وأوقعوا فيه إصابات مؤكدة.

_ تجمعاً لِقوات العدو الإسرائيلي على الأطراف الشرقية لِبلدة عيترون بِقذائف المدفعية.

_ دبابة "ميركافاه على أطراف بلدة مروحين بِصاروخ موجه مما أدى إلى احتراقها وقتل وجرح طاقمها.

_ تجمعاً لِقوات العدو الإسرائيلي في ثكنة شوميرا بِصلية صاروخية.

_شنّت المقاومة هجومًا جويًا بسرب من المسيّرات الانقضاضية على موقع البغدادي وأصابت أهدافها بدقة.

- كذلك شنت هجوما جوياً بِسربٍ من المسيرات الإنقضاضية على قاعدة فيلون (مقر ومخازن طوارئ فرقتي 36 و210) شرق مدينة صفد وأصابت أهدافها بِدقة.

- استهدفت المقاومة اللبنانية تجمعاً لِقوات العدو الإسرائيلي شرقي بلدة عيترون بِصلية صاروخية.

- تجمعاً لِقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة المالكية بِصلية صاروخية.

- تجمعًا لقوّات العدو على الأطراف الشرقية لبلدة الطيبة بصلية صاروخية.

-‏تجمعًا لقوّات العدو بين مسكفعام وعديسة بصلية صاروخية.‏

- ‏تجمعًا لقوّات العدو شمالي كفرجلعادي بصلية صاروخية.‏

- تجمعًا لقوّات العدو في محيط موقع المرج بصلية صاروخية.‏

- قصف المقاومة اللبنانية مستعمرة كرمئيل بِصلية صاروخية كبيرة.

- مدينة صفد المحتلة بِصلية صاروخية.

- دبابتي ميركافا على أطراف بلدة عديسة بِصاروخين موجهين مما أدى إلى احتراقهما وقتل وجرح أفرادهما.

- دبابة ميركافا قرب موقع مسكفعام بصاروخ موجه ما أدى إلى تدميرها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.

- دبابة ميركافا على طريق مركبا-عديسة بصاروخ موجّه، ما أدى إلى تدميرها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح، وإجبار قوة صهيونية مرافقة لها على الانسحاب إلى موقع العبّاد.

- تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي بين كفركلا والمطلة بِصلية صاروخية.

- تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة مسكفعام بِصلية صاروخية.

- تصدى مجاهدو المقاومة في ‏وحدات ‏الدفاع ‏الجوي عند الساعة 04:30 من بعد ظهر يوم الجمعة 25-10-2024 لمسيرة هرمز 450 فوق منطقة النبطية الإقليم بصاروخ أرض - جو وأجبروها على مغادرة ‏الأجواء اللبنانية.‏

- بعد تقدّم قوة إسرائيلية تساندها دبابة ميركافا باتجاه حولا عند الساعة 05:00 من بعد ظهر يوم الجمعة 25-10-‌‏2024 ولدى وصولها إلى نقطة المكمن استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية بصاروخ موجّه ما أدى إلى تدميرها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح، وأمطروا القوة الإسرائيلية بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخيّة وأوقعوها بين قتيل وجريح.

- قصفت المقاومة مستعمرة حتسور بِصلية صاروخية.

- تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة بِصلية صاروخية.

- تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي عند عبّارة كفركلا بِصلية صاروخية.

- مستعمرة كتسرين بِصلية صاروخية.

- قاعدة رامات ديفيد الجوية بصاروخ نوعي.



- تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة مسكفعام بِصلية صاروخية.



- تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي في محيط موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بِصلية صاروخية.



- شَنَّت المقاومة هجوماً جوياً بِسربٍ من المسيرات الإنقضاضية على تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط مستوطنة يعرا وأصابت أهدافها بِدقة.



- كذلك هجوماً جوياً بِسربٍ من المسيرات الإنقضاضية على تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في كسارة كفرجلعادي وأصابت أهدافها بِدقة.