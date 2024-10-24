العدو يرتكب مجزرة في جباليا ويخلف 150 شخصاً بين شهيد وجريح

ارتكب "جيش" العدو الإسرائيلي مجزرة مروّعة جديدة في جباليا، شمالي قطاع غزة، راح ضحيتها 150 شخصاً بين شهيد وجريح، في حصيلة أولية، ويستكمل الاحتلال بذلك حرب الإبادة الجماعية، ومخططه لتهجير السكان وتدمير كلّ مقومات الحياة في تلك المناطق.

وأكد الدفاع المدني في غزة أنّ العدو عمد في هذه المجزرة إلى تفجير 11 منزلاً في شارع الهوجا في جباليا، متحدثاً عن صعوبة كبيرة في نقل الشهداء والمصابين.

وأوضح الدفاع المدني أنّ الاحتلال ارتكب ذلك بعد أنّ عطّل منظومة عمل الدفاع المدني والخدمات الطبية في مناطق شمالي قطاع غزة كافة.

وبيّن الدفاع المدني أنّ مجزرة شارع الهوجا تأتي ليزيد الاحتلال من ضغطه على السكان والنازحين في جباليا وبيت لاهيا بهدف إجبارهم على النزوح وإخلاء منازلهم نحو مناطق جنوبي القطاع.

وقال إنّ المنازل التي قصفتها طائرات الاحتلال تعود لعائلات النجار وأبو العوف وسلمان وحجازي وأبو القمصان وعقل وأبو راشد وأبو الطرابيش وزقول وشعلان.

ووقعت إصابات في قصف إسرائيلي استهدف مسجداً في منطقة جورت اللوت جنوبي مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وارتقى عدد من الشهداء وأصيب آخرون من جراء قصف مدفعي إسرائيلي مكثف استهدف منطقة معن وحي الشيخ ناصر والمنارة وشرقي مدينة خان يونس، حيث شنّ الاحتلال أيضاً غارة.

وفي وقتٍ سابق اليوم، عمد الاحتلال إلى نسف مربعات سكنية في المناطق الشمالية الغربية للقطاع، واستهداف مستشفى كمال عدوان وخيام النازحين في "مدرسة أبو حسين" في مخيم جباليا.

واستشهد 17 شخصاً، بينهم 9 أطفال، وإصابة 52، في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة "شهداء النصيرات"، التي تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.