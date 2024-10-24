الذهب السوري يختتم تعاملات الاسبوع بالاستقرار

اختتم الذهب السوري تعاملات الاسبوع الثالث من شهر تشرين الأول بالاستقرار، ليبلغ سعر الغرام عيار 21 قيراط مليون و 178 ألف ليرة سورية، فيما بلغ سعر الأونصة العالمي 2785 دولاراً.

وقد سجل الغرام عيار 21 قيراط سعراً قدره مليون و 178 ألف ليرة سورية، بينما بلغ سعر الغرام 18 قيراط مليون و9 آلاف و714 ليرة سورية للمبيع، ومليون و8 آلاف و714 ليرة للشراء.

وأما بالنسبة للأونصة الذهبية السورية فقد بلغ سعرها اليوم 43 مليون و 225 ألف ليرة.

في حين لامست الليرة الذهبية عيار 21 قيراط الـ10 ملايين ليرة سورية، ليصبح سعرها 9 ملايين و935 ألف ليرة سورية، ووصل سعر الليرة عيار 22 قيراط إلى 10 ملايين و100 ألف ليرة سورية.

وكانت وسائل إعلام عالمية أشارت إلى ارتفاع أسعار الذهب العالمي بشكل طفيف اليوم بدعم من ارتفاع عوائد الخزانة الأمريكية.

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