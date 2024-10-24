توقف معامل الكونسروة في دمشق يخفض أسعار البندورة.. الكيلو يتراجع إلى 2000 ليرة

شهدت أسعار البندورة في دمشق تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، حيث انخفض سعر الكيلو إلى 2000 ليرة سورية في أعلى مستوياته، نتيجة زيادة الكميات المعروضة في الأسواق.

ووفقاً لما صرّح به عضو لجنة الخضار والفواكه في سوق الهال بدمشق، يعود هذا الانخفاض إلى توقف معظم معامل الكونسروة عن العمل بسبب نقص المحروقات، مع توقف أكثر من نصف المعامل العاملة في هذا القطاع.

وقال العقاد إن هذا لتوقف أدى إلى زيادة الكميات المعروضة معتبراً أن المشكلة ليس في زيادة الكميات بل في الأسعار المنخفضة، التي سببتها هذه المشكلة وفقا لما نشره موقع "آثر برس" المحلي

وحول عمليات التصدير وما يشاع عن توقفها، فقد نفى العقاد هذا الموضوع بشكل نهائي، كاشفاً أن السوق يصدر يومياً نحو 5 برادات من البندورة إلى دول الخليج باستثناء السعودية.

يذكر أن أسعار البندورة في سوق الهال تراوحت بين 1000 ليرة للنوع الجيد و 2000 ليرة للنوع الممتاز في سوق الهال، مع وجود بعض الأصناف التي تباع بـ 800 ليرة سورية.