جمعية حماية المستهلك : ارتفاع أسعار المدافئ 30% عن العام الماضي

رصد أسعار المدافئ في بعض الأسواق، إذ تراوح مثلاً سعر مدافئ الحطب بين 2 – 8 مليون ل.س، وتراوح سعر مدفأة المازوت بين 400 – 800 ألف بحسب الماركة والحجم، أما سعر مدفأة الصالونات الكبيرة (مازوت) فيتراوح بين 3 – 5 مليون ل.س بحسب الماركة المسجلة والحجم والموديل.

بوقت تبدأ أسعار مدافئ الوقود الحيوي من 2 مليون ل.س، ومدافئ الكهرباء تبدأ أسعارها من 1.5 – 2.5 مليون وتتغير بحسب الحجم والماركة وإن كانت تحتوي على توربين (مروحة هواء ساخن).

_المدافئ المستعملة:

رصدنا أيضاً أسعار المدافئ المستعملة بمختلف أنواعها المازوت والحطب إذ تتراوح بين 300 ألف وصولاً إلى 3 مليون ل.س بحسب الحجم ونظافة المدفأة والماركة المسجلة لها.

_الأسعار ارتفعت 30%:

بدوره، أوضح أمين سر جمعية حماية المستهلك في دمشق عبد الرزاق حبزة أن الأسعار ارتفعت حوالي 30% عن العام الفائت وسترتفع أكثر في فصل الشتاء، مبيناً أنه تم أخذ عينات من الأسواق لدراسة جودتها، مبيناً أن “نوعية الصاج والبخ (حراري – عادي) والإكسسوارات التي توضع تلعب دوراً في تحديد سعر المدفأة.

وتابع أن ارتفاع أسعار المواد الأولية واليد العاملة وحوامل الطاقة لها دور بارتفاع الأسعار، منوّها إلى أن أغلب الصاج المستخدم في تصنيع المدافئ مستورد وليس محلي الصنع.

سبق ورصد أسعار الحطب في ريف دمشق، ففي منطقة كفر بطنا سجل سعر كيلو حطب السنديان والصنوبر 5500 ل.س، أما سعر كيلو حطب الزيتون بـ 6000 ل.س، وسعر كيلو ألواح (الأندي أف) بـ 4300 ل.س.

أثر برس