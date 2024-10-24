3 شهداء من الجيش اللبناني في بنت جبيل
استشهد ثلاثة عناصر من الجيش اللبناني بينهم ضابط، إثر استهدافهم من طيران العدو الإسرائيلي أثناء عملية إخلاء جرحى في خراج بلدة ياطر بالجنوب اللبناني.
وأفاد الجيش اللبناني عبر حسابه على منصة إكس بأن “العدو الإسرائيلي استهدف عناصره في خراج بلدة ياطر بقضاء بنت جبيل أثناء تنفيذ عملية إخلاء جرحى، ما أدى إلى استشهاد 3 منهم بينهم ضابط”.
إلى ذلك تسببت غارة للعدو على منزل في بلدة ياطر باستشهاد عدد من الأشخاص وجرح آخرين، فيما شهد صباح اليوم موجة جديدة من الاعتداءات الإسرائيلية على قرى قضاءي صور وبنت جبيل، حيث أغار الطيران الحربي المعادي على بلدات قلاوي، عيتا الشعب، رامية، أطراف طورا، وأطراف ياطر.
كما استهدف الطيران المعادي فجراً مقر الهيئة الصحية في بلدة البازورية، ما أدى إلى وقوع إصابات، فيما شنّ الطيران الحربي المعادي صباحاً غارة على تبنين، بعد أن كان أغار فجراً على بلدة السلطانية، وأغار على منزل في بلدة البازورية، وعلى أطراف بلدة عين بعال.
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