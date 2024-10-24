الحرارة أدنى من معدلاتها والجو صحو بشكل عام

تميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو ‏2 إلى 4 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة تأثر البلاد ‏بامتداد مرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات شمالية شرقية في طبقات الجو ‏العليا.‏



وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية اليوم أن ‏يكون الجو صحواً بشكل عام، وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية، بينما ‏يكون ليلاً بارداً في أغلب المناطق، وخاصة على المرتفعات الجبلية. ‏



وتكون الرياح متقلبة خفيفة السرعة تنشط على المنطقة الشرقية بعد الظهر، ‏والبحر خفيف ارتفاع الموج.‏



غداً: تشهد درجات الحرارة ارتفاعاً طفيفاً مع بقائها أدنى من ‏معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية، والجو صحو بشكل عام، ‏بينما يكون ليلاً بارداً في أغلب المناطق، وخاصة في المرتفعات الجبلية.‏