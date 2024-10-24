24-10-2024
الحرارة أدنى من معدلاتها والجو صحو بشكل عام
تميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات شمالية شرقية في طبقات الجو العليا.
وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية اليوم أن يكون الجو صحواً بشكل عام، وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية، بينما يكون ليلاً بارداً في أغلب المناطق، وخاصة على المرتفعات الجبلية.
وتكون الرياح متقلبة خفيفة السرعة تنشط على المنطقة الشرقية بعد الظهر، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
غداً: تشهد درجات الحرارة ارتفاعاً طفيفاً مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية، والجو صحو بشكل عام، بينما يكون ليلاً بارداً في أغلب المناطق، وخاصة في المرتفعات الجبلية.
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