حزب الله ينعي رئيس المجلس التنفيذي القائد هاشم صفي الدين
نعى حزب الله رئيس المجلس التنفيذي للحزب القائد السيد هاشم صفي الدين الذي استشهد بغارة “اسرائيلية” على الضاحية الجنوبي لبيروت
وقال الحزب في بيانه: “ننعي رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين الذي ارتحل في غارة صهيونية إجرامية عدوانية”.
وتابع البيان أن “صفي الدين” قد “قدم جلّ حياته في خدمة حزب الله والمقاومة ومجتمعها وأدار على مدى سنوات طويلة من عمره المجلس التنفيذي ومؤسساته المختلفة ووحداته العاملة في مختلف المجالات وكل ما له صلة بعمل المقاومة”.
وذكر بيان الحزب أن “السيد هاشم التحق بأخيه شهيدنا الاسمى والاغلى سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نص*ر الله ولقد كان نعم الأخ المواسي لأخيه، وأخاه وعضده وحامل رايته، ومحل ثقته، ومعتمده في الشدائد والكفيل في المصاعب”.
وأشار البيان إلى أن “الشهيد صفي الدين كان قريباً من مجاهدي المقاومة، لصيقاً بجمهورها محبّاً لعوائل شهدائها حتى حباه الله بالكرامة شهيداً في قافلة شهداء كربلاء النورانيّة”.
وعاهد الحزب الشهيد “صفي الدين” بـ”مواصلة طريق المقاومة والجهاد حتى تحقيق أهداف المقاومة في الحرية والانتصار”.
من هو السيد هاشم صفي الدين؟
ولد السيد “صفي الدين” في عام 1964 بدير قانون النهر جنوبي لبنان، وهو ابن خالة السيد الشهيد حسن نصر الله.
ودرس “صفي الدين” العلوم الشرعية في النجف بالعراق، ثم في مدينة قم في إيران.
ويعد “صفي الدين” من مؤسسي حز*ب الله سنة 1982، وترأس المجلس التنفيذي للحزب منذ عام 1994.
وتولى “صفي الدين” إدارة مؤسسات الحزب وأمواله واستثماراته في الداخل والخارج، وفرضت عليه الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات منذ عام 2017.
الجدير بالذكر أن الشهيد “صفي الدين” استهدف في الرابع من تشرين الأول الجاري، بغارات “اسرائيلية” على ضاحية بيروت الجنوبية.
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