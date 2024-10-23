سورية على موعد مع “نقل جماعي كهربائي قريباً.. والكهرباء تشترط إقامةمحطات طاقة متجددة

كشف وزير الكهرباء الدكتور المهندس سنجار طعمة عن تعاقد الوزارة مع إحدى الشركات للقيام بمشاريع نقل جماعي تعمل على الكهرباء.

وأكد طعمة أن أكثر مايهم الوزارة وما تم الاتفاق عليه على المستوى الحكومي مع الوزارات الأخرى، هو أن يكون مصدر الطاقة الكهربائية المستخدمة للسيارات الكهربائية متجدد حصراً، واشترط على الشركات المتقدمة والراغبة بالقيام بمشاريع نقل كهربائي أن ترافقها محطة طاقة متجددة لأن كمية الكهرباء المتوفرة في البلد لا تسمح بتحويل جزء منها لصالح النقل.

ونوه طعمة إلى أن الوزارة أبدت استعداداها لتقديم الشبكة والموقع للقيام بمحطة توليد متجددة مع منح كامل المنتج من الطاقة للشركة التي المستثمرة، وبالتوزاي تم عرض مواقع على الشركة المقبلة وهي تدرس إمكانية تركيب منظومة شمسية لتأمين الكهرباء لهم.

وأشار الوزير إلى أن القانون أعطى ديناميكية فيما يخص تحديد المواقع، فليس بالضرورة أن يكون داخل المدن، بل بإمكان المستثمر إقامة محطة بأي موقع مناسب وتتكفل الوزارة بكامل عمليات النقل.

من الجدير ذكره أن وزارة الكهرباء في وقت سابق كانت مقبلة على مشاريع باصات كهربائية للنقل الداخلي بين المحافظات لكن تمت عرقلته وتأخيره دون أي أسباب واضحة ومقنعة ما دفع الشركة المتقدمة آنذاك للانسحاب رغم استكمال كامل الخطة من قبل مركز بحوث الطاقة، وذلك بحسب مصدر مسؤول في الوزارة فضل عدم ذكر اسمه.

البعث