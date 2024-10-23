المقاومة اللبنانية تدكّ قاعدة "غليلوت" في ضواحي "تل أبيب" بصواريخ نوعية

أعلنت المقاومة اللبنانية استهدافها عند الساعة الـ8:00 صباحاً، بنداء "لبيك يا نصر الله"، قاعدة "غليلوت" التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية "8200"، في ‏ضواحي "تل أبيب" بصلية صاروخية نوعية.

وتأتي هذه العملية في إطار "سلسلة عمليات خيبر"، ورداً على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، ودعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعاً عن لبنان ‏وشعبه.

وانطلقت صلية صاروخية كبيرة وثقيلة في اتجاه الأراضي المحتلة، حيث دوّت صفارات الإنذار وصولاً حتى "تل أبيب".

وقالت وسائل إعلام العدو إنّ قصف "تل أبيب" أصبح روتيناً عند حزب الله.

‏وعند الساعة 9:20 من صباح اليوم، استهدف المجاهدون تجمّعاً ‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي مرة جديدة بين بلدتي عديسة ورب ثلاثين بصلية صاروخية.‏

وبفارق 10 دقائق فقط، أعاد المجاهدون استهداف تجمّع للاحتلال في المنطقة عينها.

بعد ذلك، استهدفت المقاومة اللبنانية عند الساعة الـ11:00 صباحاً، تجمعاً لجنود الاحتلال عند مثلث "مسكاف عام" – رب ثلاثين – مركبا، بصلية صاروخية.

وبعد نصف ساعة، استهدف المجاهدون، تجمعاً ‏لجنود الاحتلال عند أطراف بلدة عديسة، بصلية صاروخية.‏

في غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بنقل إصابة، بالإضافة، إلى وقوع أضرار، نتيجة سقوط شظايا صواريخ في "هرتسيليا" شمالي "تل أبيب".

ثم عند الساعة الـ12:00، استهدفت المقاومة الإسلامية تجمعاً لجنود ‏الاحتلال عند مثلث رب ثلاثين - عديسة - مركبا، بصلية صاروخية.‏

وأمس، نفّذ حزب الله سلسلة طويلة من العمليات، بلغت 39 عملية.