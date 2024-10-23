إعلام العدو: حزب الله نجح في تعطيل الشمال.. ويتجه نحو حرب استنزاف

تحدّثت وسائل إعلام العدو عن قدرة حزب الله على مواصلة ضرب المستوطنات الشمالية وإلحاق الأضرار بها، وعن رؤية الحزب تجاه الحرب الحالية.

وفي مقال في صحيفة "هآرتس"، ذكر المحلل العسكري، عاموس هرئل، أنّ "حزب الله ما زال ينجح في تعطيل الحياة تماماً في الشمال، وفي فرض روتين صفارات الإنذار في الوسط".

ولفت هرئل إلى أنّ "ما لا يستطيع الجيش الإسرائيلي تأكيده هو قوله إن خطر الصواريخ والقذائف الصاروخية المنحنية قد زال"، والأمر هنا "يتعلّق بخطر واضح على كامل المنطقة الشمالية، وصولاً إلى الأغوار وأطراف حيفا الجنوبية".

وتقدّر هيئة الأركان العامة أنّه "لا تزال هناك عشرات الآلاف من الصواريخ وقذائف الهاون قصيرة المدى، وآلاف الصواريخ المتوسطة والطويلة المدى، والتي تشكّل تهديداً محتملاً".

أمّا متوسط معدل النيران اليومي، فهو "ما يقرب من 200 قذيفة صاروخية إلى الشمال، وبعض الصواريخ إلى الوسط، بالإضافة إلى الطائرات المسيّرة".

و"على الرغم من الضربات التي تلقّاها حزب الله، ليس لدى رجال الاستخبارات الإسرائيلية شك في أن عملية التعافي في صفوفه قد بدأت بالفعل"، يضيف هرئل.