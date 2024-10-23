قمه "بريكس" تفتتح في قازان .. وبوتين: نشهد تغييرات جذرية في عالم متعدد الأقطاب

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع ضيق مع قادة مجموعة "بريكس"، وجود تغييرات جذرية في عالم متعدد الأقطاب.

وخلال الاجتماع، أكّد بوتين، أنّ دول "بريكس تتمتع بإمكانات اقتصادية وعلمية وديموغرافية وسياسية هائلة".

ولفت إلى أنّ روسيا تسعى إلى تعزيز مكانة "بريكس" في العالم، والتركيز على حل المشكلات العالمية والمحلية، مضيفاً أنّ دول المجموعة "تظهر مسؤولية في تعاطيها حول الأوضاع العالمية بالأفعال وليس بالأقوال".

كما شدّد الرئيس الروسي على أنّ "حصة دول بريكس في الاقتصاد العالمي بنهاية العام الحالي ستمثّل 36.7% أي ما يفوق حصة دول مجموعة السبع"، مضيفاً أنّ "دول بريكس أصبحت أقوى مجموعة اقتصادية في العالم".

وعن توسّع "بريكس"، قال بوتين: "بالطبع، سيكون من الخطأ تجاهل الاهتمام غير المسبوق لدول الجنوب والشرق العالمي بتعزيز الاتصالات مع دول المجموعة، حيث أعربت أكثر من 30 دولة بالفعل عن هذه الرغبة بشكل أو بآخر"، لكن في الوقت نفسه، "من الضروري الحفاظ على التوازن ومنع انخفاض فعّالية بريكس"

واقترح الرئيس الروسي خلال الاجتماع، تشكيل قائمة بالدول الشريكة لمجموعة "بريكس" وتثبيت ذلك في الإعلان الختامي لقمة قازان.

بدوره، قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إنه "نحتاج إلى الضغط من أجل وقف إطلاق النار في غزة ولبنان".

وبدأت فعّاليات اليوم الثاني لقمة "بريكس" 2024، في مدينة قازان الروسية، اليوم الأربعاء، حيث وصل عدد من الزعماء والقادة والضيوف إلى المدينة للمشاركة بالقمة التي ستعقد اليوم بشكل موسّع.

ووصل، صباح اليوم، إلى عاصمة تتارستان الروسية، عدد من الزعماء، على رأسهم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، للمشاركة في القمة.

وتشارك في القمة 36 دولة، منها 22 على مستوى الرؤساء، وقيادات 6 منظّمات دولية.

ومن المقرّر أن تلخّص القمة الـ16 لدول "بريكس" نتائج رئاسة روسيا للمجموعة، التي تضمّ 10 دول، 3 منها عربية. وتعدّ هذه القمة الأولى بعد انضمام 5 دولة جديدة لمجموعة "بريكس" في العام 2024.

وتترّأس روسيا مجموعة "بريكس" هذا العام وخلال هذه الفترة حدّدت موسكو 3 أولويات وهي: السياسة والأمن، والتعاون في الاقتصاد والتمويل، والتبادلات الإنسانية والثقافية، كما نظّمت أكثر من 200 حدث سياسي واقتصادي واجتماعي، لتعزيز سبل تنفيذ المزيد من التعاون بين دول "بريكس".

ومن المتوقّع أن يناقش المشاركون إنشاء منصة مدفوعات رقمية لـ"بريكس"، تُعرف باسم "بريكس بريدج"، وسبل زيادة التجارة بالعملات الوطنية.